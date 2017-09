À Prague, l’association Jako Doma (Comme à la maison) aide les femmes sans-abri à se réinsérer grâce au projet d’ouverture d'une Cantine des Cuisinières sans-abri. Visite sur place de notre correspondant local en Tchéquie.

Pour y aller, il faut sortir du centre et s'enfoncer dans le quartier populaire de Smíchov, loin de l'élégance du centre historique envahi par les touristes. Ici, les façades décrépissent et une bonne partie des bâtiments semble à l’abandon. J’arrive après l’heure du déjeuner et la salle est vide, mais Nikol se précipite de la cuisine pour prendre commande. C’est la première fois que je me fais servir par une femme Rom en Tchéquie . . .