Le président français Emmanuel Macron sera en déplacement en Europe centrale et orientale mercredi et jeudi pour parler travailleurs détachés et dumping social. Le Premier ministre tchèque Bohuslav Sobotka compte lui rappeler que les entreprises françaises implantées en Tchéquie doivent elles aussi participer au rattrapage des salaires.

Les dirigeants tchèque et slovaque, Bohuslav Sobotka et Robert Fico, doivent rencontrer le président français et le Premier ministre autrichien Christian Kern, ce mercredi à Salzbourg en Autriche. Cette rencontre a lieu dans le cadre d’une tournée de deux jours d’Emmanuel Macron, en Autriche, en Roumanie et en Bulgarie.

L’objectif affiché par l’Elysée est de rallier ces pays à son projet de révision de la directive européenne sur le travail détaché, en vue du prochain conseil des ministres du Travail de l’Union européenne le 23 octobre. Tel que présenté lors de la campagne électorale de M. Macron, il s’agit de limiter la concurrence des travailleurs issus des pays entrés dans l’Union européenne à partir de 2004 dans les pays où le coût du travail est plus élevé.

Mais plutôt que de durcir la législation européenne et risquer d’entraver la liberté de mouvement des travailleurs dans l’Union, le Premier ministre tchèque social-démocrate propose de réduire les écarts salariaux, qui nourrissent le dumping social. M. Sobotka a fait de la question de la hausse des salaires son cheval de bataille pour les élections législatives au mois d’octobre en Tchéquie (Cf. l’article ci-dessous).

Selon l’agence de presse tchèque CTK, M. Sobotka a l’intention de demander à Messieurs Macron et Kern de veiller à ce que les entreprises françaises et autrichiennes présentes en République tchèque augmentent sensiblement les salaires de leurs employés.

M. Sobotka ne s’en est pas tenu là. Il a aussi affirmé que, selon les calculs de son gouvernement, il faudrait 222 années à ce rythme pour que les salaires en République tchèque rattrapent ceux de la France. « Nous considérons cela tout à fait inacceptable et impossible », a-t-il déclaré.

« Si cela se déroulait à ce rythme, il faudrait quelque 222 ans pour que les salaires tchèques atteignent le niveau français. Nous considérons cela tout à fait inacceptable et impossible » – Bohuslav Sobotka.

Même tonalité chez le secrétaire d’Etat aux Affaires européennes, Ales Chmelar, qui a pour sa part affirmé : « Si nos bas salaires sont un problème pour les anciens pays, pour nous aussi ils sont un problème… Tous les pays doivent tirer profit du marché intérieur de la même manière. Nous ne pouvons pas accepter d’avoir deux Europes éternellement ».

Le président d’une organisation syndicale (CMKOS) cité par Prague Monitor, estime que « les entreprises françaises ne devraient pas exporter le dumping » et que personne n’empêche un constructeur automobile français en République tchèque d’augmenter ses salaires. Les leçons d’Emmanuel Macron aux « Pays de l’Est » lui reviennent à la figure…comme un boomerang.