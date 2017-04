Alors que Budapest vit au rythme des manifestations depuis plus de dix jours, c’est à Bratislava que des citoyens descendront à leur tour dans la rue, mardi 18 avril, pour dénoncer la corruption endémique en Slovaquie.

Si d’ordinaire les manifestations en Slovaquie sont le fait d’événements déclencheurs, celle-ci s’inscrit dans une contestation globale, celle d’un ras-le-bol général vis-à-vis de la corruption endémique qui affecte le pays. La page de l’événement Facebook de la manifestation, Veľký protikorupčný pochod (Grande opération anti-corruption), comptabilise à ce jour près de 10 000 personnes participantes et 20 000 intéressées, ce qui laisse augurer une manifestation particulièrement importante pour Bratislava.

Dans son index 2016 du niveau de perception de la corruption, l’ONG Transparency International a classé la Slovaquie à un triste 54ème rang sur 176 pays, en baisse de quatre places par rapport à son précédent classement. Mais surtout, parmi les 31 pays européens comptabilisés, la Slovaquie se positionne à la 25ème place dans le niveau de corruption, deux places devant la Hongrie de Viktor Orbán. Mais plus que la réalité d’une corruption problématique, ce qui est pointé du doigt par l’ONG et les citoyens est notamment le manque d’action publique engagé par le gouvernement de Robert Fico pour endiguer des pratiques devenues communes.

Transparency International Slovaquie, l’Alliance Fair-Play et la fondation Nadácia Zastavme korupciu (Arrêtons la corruption) avait rencontré début mars le premier ministre Fico pour discuter d’une collaboration accrue pour la mise en lumière des faits de corruption, sans effet à ce jour. Transparency International avait pointé le fait que les résultats en matière de lutte contre la corruption sont nettement en-dessous de la moyenne européenne en Slovaquie, alors que l’arsenal législatif en vigueur dans le pays est globalement au niveau des autres pays européens. Ceci indiquant un haut niveau de corruption au sein des administrations publiques et des agences gouvernementales.

Jusqu’au sommet du pouvoir

En Slovaquie, les discours anti-corruption des hommes politiques sont – le plus souvent – des vœux pieux. En 2016, aucun hommes politique ou entrepreneur de haut-rang n’a été condamné pour corruption. C’est ce qu’a montré notamment la dernière grosse affaire de corruption en date, celle impliquant l’homme d’affaire Ladislav Basternak et le ministre de l’intérieur Robert Kalinak, ancien entrepreneur et l’un des fondateurs du SMER, le parti de Robert Fico. Au cœur de cette affaire complexe qui a tenu en haleine la presse locale pendant plusieurs mois, une histoire de vente immobilière et de fraude fiscale tenant vraisemblablement du copinage, ce qui a abouti fin mars à la mise en examen de Ladislav Basternak fin mars pour évasion fiscale.

Ladislav Basternak avait acquis en 2012, via sa société BL-202, sept appartements de luxe, ayant officiellement coûté 12 millions d’euros, mais dont le prix aurait été volontairement surévalué afin de bénéficier d’un remboursement de la TVA de 2 millions d’euros. Le ministre de l’Intérieur Kalinak est cependant un proche de l’homme d’affaire. En 2012 justement, ce dernier a acquis une part dans une autre société de Basternak, la B.A. Haus, qui possède diverses propriétés. La part de Kalinak a été payé 430.000 euros alors que sa valeur de marché s’approchait du million d’euros. De plus, Basternak était alors visé par une enquête de la NAKA, la police anti-criminelle, alors que Kalinak était ministre de l’Intérieur.

Chose étrange, l’enquête visant Basternak a été arrêtée peu après cette acquisition. De plus, un employé de banque lanceur d’alerte a découvert des versements suspects de sociétés liées à Basternak sur le compte de Robert Kalinak, débouchant sur des sanctions immédiates pour… l’employé de banque, immédiatement licencié ! Mais Robert Kalinak n’est pas le seul accusé par l’opinion publique et les parlementaires de l’opposition de concussion : le premier ministre Robert Fico vit lui-même dans un luxueux appartement propriété de… Ladislav Basternak, dont le loyer est inconnu de l’opinion publique (le premier ministre refusant de le communiquer). Cette tempête avait poussé les élus de l’opposition à mettre en place plusieurs votes de défiance contre le gouvernement au parlement, sans que ceux-ci n’obtiennent toutefois la majorité. Cette affaire avait déjà « éveillé » la société civile, poussant des citoyens à venir protester durant plusieurs jours durant l’appartement de Robert Fico pour demander sa démission. Sans succès.

Lorsque ce n’est pas le gouvernement qui est mis en cause, c’est le Président Andrej Kiska lui-même, pour l’usage abusif qu’il fait de l’avion présidentiel. La commission parlementaire pour la compatibilité des mandats va demander au Président d’expliquer son voyage en Pologne en avion présidentiel pour poser la première pierre d’un gratte-ciel de la société slovaque HB Reavis, pour laquelle sa fille, Natalia, travaille. Dans l’avion, sa fille et des membres de son entourage, ce qui ne semble pas coller avec un vol d’État justifiant l’usage de l’avion présidentiel.

La commission parlementaire a dénoncé les conflits d’intérêts et l’usage impropre des fonds publics pour des bénéfices personnels et familiaux. De plus le président utilise l’avion présidentiel pour ses visites hebdomadaires à sa famille, résidant à Poprad. Des week-ends où l’avion est utilisé au moins quatre fois. Le coût des voyages en avion présidentiel s’élève à environ 800 000 euros. Andrej Kiska s’est justifié en affirmant que les services de sécurité lui demandent d’utiliser l’avion présidentiel pour faciliter sa protection.

C’est contre ces pratiques de corruption, actives ou passives, politiques et institutionnelles, que les citoyens slovaques iront manifester dans les rues de Bratislava ce mardi. Hu-lala y sera.