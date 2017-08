Premier roi de Hongrie, Étienne Ier dit Saint Étienne mourut le 15 août 1038 et fut canonisé le 20 août 1083. Généralement considéré comme le fondateur de l’Etat Hongrois, il occupe une place de premier plan dans l’histoire et la mémoire collective hongroises.

En Hongrie, le 20 août est officiellement le jour de « la fête commémorative de la fondation de l’état et du fondateur de l’Etat le roi Saint Étienne ». Si cette désignation très institutionnelle et un peu longue ne laisse aucun doute sur l’identité du principal protagoniste de cette fête nationale, il n’est pas inutile de s’arrêter quelques instants sur la date retenue. En effet, cette dernière ne correspond ni à la date de couronnement du premier roi de Hongrie, qui se déroula vraisemblablement le jour de Noël de l’an mil ou bien le 1er janvier 1001, ni même à celle de son trépas, qui survint selon toute probabilité le 15 août 1038. Cette date est en réalité celle de la canonisation du roi Étienne, qui eut lieu le 20 août 1083 : ce choix est donc assez révélateur, puisqu’il suggère que l’aura du premier roi de Hongrie est tellement imposante qu’elle tend même à occulter sa vie.

De fait, les écrits contemporains nous informant sur la vie d’Étienne sont peu nombreux et nombre de ces témoignages ont été rédigés hors de Hongrie. Parmi les rares documents rédigés sur place, on peut citer plusieurs chartes, deux codes de lois et les « Admonestations », un bref texte destiné à servir de manuel de gouvernement à son fils Emeric (Imre, en hongrois), qui mourut sept ans avant Étienne et n’eut donc jamais l’occasion de mettre ces conseils en pratique. La majorité des récits hongrois sur Étienne, qu’il s’agisse de textes hagiographiques (ndlr : relatant la vie des saints) ou de chroniques, sont quant à eux postérieurs à sa canonisation et ils sont également fortement idéalisés.

Si l’on soulève ce voile de lyrisme qui entoure Étienne, nous pouvons tout de même obtenir une assez bonne image de la vie et de l’œuvre du premier roi de Hongrie. Probablement né autour de 970, il accéda au pouvoir en 997 à la mort de son père Géza, mais dut affronter son parent Koppány, qui revendiquait lui aussi le pouvoir ; Koppány fut vaincu et tué au combat, après quoi les morceaux de son corps furent envoyés aux quatre coins du pays. Étienne fut ensuite couronné roi et s’efforça de consolider son royaume en soumettant plusieurs autres chefs, notamment Gyula et Ajtony. Mort sans fils pour lui succéder, il laissa son trône à son neveu Pierre Orséolo et sa mort marqua le début d’une période d’instabilité dans le royaume. Dans le domaine de la politique étrangère, il maintint de bonnes relations avec l’Empereur du Saint Empire Henri II, frère de son épouse Gisella, mais ses rapports furent plus conflictuels avec le successeur d’Henri, Conrad II ; ce dernier entreprit d’ailleurs d’envahir la Hongrie au début des années 1030, mais il subit une défaite cuisante.

Durant son règne, Étienne s’efforça de faire de la Hongrie un état stable. Il créa notamment le système des comitats, dota le pays de lois écrites et œuvra aussi à l’établissement de l’organisation ecclésiastique hongroise, centrée autour des archevêchés d’Esztergom et de Kalocsa ; de nombreux diocèses et monastères furent également créés durant son règne. Parmi ses autres réalisations, on peut notamment citer l’introduction du système monétaire, basé sur le denier d’argent de type carolingien. Les nombreuses mesures entreprises par Étienne lui valent donc d’être considéré comme le « fondateur de l’état hongrois », même s’il convient de ne pas oublier que l’action fondamentale d’Étienne a été précédée par celle, plus modeste mais également déterminante, de son père Géza.

La canonisation d’Étienne le 20 août 1083 est la première d’une vague de plusieurs canonisations de saints hongrois (le roi Étienne et son fils Emeric) ou ayant vécu en Hongrie (l’évêque-martyr Gérard [Gellért, en hongrois] et les ermites André Świerard et Benoît). Cet évènement marque naturellement l’essor du culte de Saint Étienne, dont de nombreuses traces sont encore visibles aujourd’hui, qu’il s’agisse par exemple des textes hagiographiques et liturgiques conservés ou bien des nombreux lieux de cultes qui lui sont dédiés. Parmi ceux-ci, dont le plus célèbre est incontestablement la Basilique Saint Étienne à Pest, qui abrite la Sainte Dextre (en Hongrois Szent Jobb), c’est-à-dire la main momifiée considérée comme étant celle de Saint Étienne.

La mémoire d’Étienne a également largement pénétré dans la sphère politique et publique, puisque de nombreuses rues, places et bâtiments officiels porte son nom, et le roi saint est également représenté sur les billets de 10 000 forints. Les insignes de couronnement des rois de Hongrie conservés (à l’exception du manteau) au Parlement sont également considérés comme ayant été ceux utilisé par le premier roi de Hongrie, bien que cette affirmation soit inexacte : ainsi, la partie inférieure de la Sainte Couronne fut par exemple fabriquée presque quatre décennies après la mort de Saint Étienne, qui n’a donc jamais porté cette couronne.

Enfin, la figure du premier roi de Hongrie occupe également une place non négligeable dans la culture hongroise. Dans le domaine musical, on peut ainsi citer l’opéra István király (le roi Étienne), composé par Ferenc Erkel et représenté pour la première fois le 14 mars 1885 ou encore la célèbre comédie musicale István, a király (Cf. la vidéo). Pour les lecteurs francophones amateurs d’heroic fantasy, mentionnons également le livre de Fabien Clavel Le châtiment des flèches, dont l’action se déroule durant le règne d’Étienne.