Dans une tribune publiée dans le quotidien conservateur Magyar Nemzet, le journaliste transylvanien Csaba Lukács attire l’attention sur les conséquences de la fermeture de l’Université d’Europe centrale (CEU) auprès des minorités hongroises des pays voisins.

Il n’y a rien de plus pénible que de constater à chaque fois à quel point le bon sens a disparu du débat public en Hongrie. Prendre position pour ou contre relève de l’acte de foi, un peu comme lorsque les Témoins de Jéhovah répètent avec zèle et application les bonnes choses à faire, sans jamais tenir compte qu’il existe des arguments opposés aux leurs. Vu que ceux-ci seraient inspirés par Satan, il ne serait même pas permis de les examiner.

C’est aussi un peu ce que je constate avec l’affaire de la CEU. Les soutiens du parti au pouvoir répètent à l’envie, comme s’ils étaient habités par une religion, que « tout le monde doit respecter la loi », alors que de l’aveu même du Commissaire aux droits de l’éducation à PestiSrácok, il n’y a jamais eu de problème juridique avec la CEU en 17 ans de fonctionnement. Dans la mesure où George Soros représente le Diable incarné, ils pensent qu’ils peuvent tout se permettre contre lui. Et plus l’opposition enfle, plus ils sont persuadés qu’ils sont parvenus à toucher un point sensible du grand méchant à le voir se débattre ainsi. Tout est dit, il n’y a pas grand chose à voir de plus.

Mais y’a-t-il au moins une quelconque raison d’avoir à ce point peur d’un vieillard de 86 ans arrivé au crépuscule de sa vie ? (je sais de sources sûres que ses enfants ne sont pas intéressés par la CEU). Est-ce là une bonne stratégie de chasser celle qui est de loin la meilleure université du pays ? Par ailleurs : où est celui qui pourrait prédire avec courage combien de temps pourrait encore durer l’influence de Soros ?

Pendant ce temps-là, il y a des éléments de cette histoire qui ne se sont pas encore faits entendre dans le fracas des canons. Le premier aspect a déjà été abordé ici ou là : l’initiative pourrait bien donner des idées aux responsables politiques anti-Hongrois dans les pays voisins, et Budapest serait mal avisée de leur demander des comptes. L’ancien Premier ministre roumain Victor Ponta a d’ores-et-déjà déclaré travailler sur un projet de loi inspiré de la « loi CEU » afin de le soumettre au Parlement de Bucarest. C’est bien d’en avoir conscience : l’Université hongroise Sapientia de Transylvanie et l’Université chrétienne du Partium n’ont pas non plus de campus dans leur pays de rattachement – la Hongrie, qui les finance -, et il n’existe d’ailleurs pas davantage d’accord intergouvernemental concernant le financement de ces institutions.

L’autre aspect, c’est que ces dernières dizaines d’années, la CEU a fourni aux jeunes intellectuels hongrois d’Outre-frontières une formation de niveau mondial. Souvent gratuitement, ou alors dans le cadre de formations financées par des bourses d’études. L’on peut qualifier cette institution de nid libéral, mais c’est le cas de la plupart des universités. En raisonnant comme ça, l’on pourrait fermer des dizaines d’établissements. Et puis la pensée libérale reste une caractéristique générationnelle : de nombreuses personnalités de premier plan du gouvernement hongrois ont d’ailleurs commencé leur carrière politique et professionnelle comme de jeunes combattants libéraux. La vie étant ce qu’elle est, chacun trouve ensuite son chemin de Damas.

Il faut aussi parler des conditions matérielles et techniques fournies par la CEU. Il y a plusieurs jours, une centaine d’intellectuels transylvaniens ont écrit une lettre dans laquelle ils expliquent « qu’en tant que lecteurs, l’Université d’Europe centrale a représenté une étape très importante dans notre développement professionnel. Les connaissances que nous avons ramenées à la maison – à l’instar de ce que faisaient nos ancêtres – sont les garanties de l’existence de notre communauté. Dans le contexte historique du XXIe siècle, nous pensons que concernant l’institution en question, ce constat dépasse les Hongrois de Transylvanie et est valable pour toute la communauté magyare d’Outre-frontières ».

Encore moins de monde s’est rendu compte que ces derniers jours, de nombreux intellectuels roumains ont aussi pris la défense de la CEU. Ils ne sont pas les seuls d’ailleurs : beaucoup d’autres, originaires de pays d’Europe centrale et orientale ont estimé important d’exprimer leur soutien. Il s’agit là de personnes qui ont fait connaissance avec la Hongrie, grâce en partie – parfois seulement – à cette institution. C’est chez nous qu’ils ont fait leurs études, ont rencontré des Hongrois, découvert le pays, se sont faits des amis. Tel est notamment le cas des étudiants roumains de la CEU, lesquels sont ensuite devenus beaucoup plus ouverts et amicaux envers les Hongrois de Transylvanie. Lorsqu’ils ont achevé leurs études et sont retournés chez eux, ils sont devenus des membres de l’élite de leur pays : des secrétaires d’État, des ministres, des dirigeants d’organismes importants, et se sont montrés bien moins perméables à la rhétorique nationaliste pour traiter de façon réaliste quelconque affaire relatif à la « magyarité ». Beaucoup de personnes vivant là-bas pourraient témoigner avec des preuves concrètes, et il aurait été bien avisé de leur demander leur avis avant de céder à la frénésie législative.

Je ne défends pas l’idée que la CEU réglerait tous les problèmes des Hongrois d’Outre-frontières, mais je suis sûr au moins d’une chose, c’est qu’elle contribue à la normalisation de leur situation. Il en va de l’intérêt vital des communautés hongroises d’Outre-frontières d’avoir des représentants dans l’élite de leur pays. Si la CEU disparaît, les étudiants compétents serbes, ukrainiens, roumains, ne se tourneront pas vers l’Université Loránd Eötvös, ni même l’Université Corvinus , mais ils iront dans des universités d’Europe de l’Ouest ou aux États-Unis.

La décision prise cette semaine par le gouvernement de Budapest n’atteint pas seulement le prestige international des sciences hongroises et de notre patrie ; elle compromet également les intérêts de long-terme de la « magyarité » d’Outre-frontières au nom de calculs politiques de court-terme.

« Vivre et laisser vivre » – dommage que l’on ait oublié cette maxime à Budapest.