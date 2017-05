Les Hongrois se montrent modérément optimistes pour leur pays en 2016.

Un sondage téléphonique auprès de 1000 personnes commandé par l’hebdomadaire de droite « Heti Válasz » et réalisé par l’institut Nézopont montre qu’un peu moins de la moitié des Hongrois estime que 2016 sera une bonne année pour le pays (48%). A l’opposé, 32% se disent pessimistes quant aux perspectives du pays.

Un an plus tôt, une étude similaire concluait que seulement un tiers des Hongrois était optimiste (34%) et 46% pessimistes.

53% des sondés envisagent une amélioration économique cette année, contre 34% un an plus tôt.

Il y a un an, la popularité du Fidesz était au plus bas et le parti était ébranlé par des scandales liés au train de vie ostentatoire de plusieurs de ses cadres. La « crise des migrants » a permis au parti de se repositionner comme la force centrale et incontournable sur l’échiquier politique.