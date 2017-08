La suppression des romans de George Orwell “1984” et “La ferme des animaux” du site de la Bibliothèque Numérique Hongroise, officiellement pour non-respect du droit d’auteur, intervient juste après que des opposants à la politique du Fidesz aient fait référence à ces deux ouvrages pour critiquer la dernière campagne d’affichage du parti gouvernemental.

Mercredi dernier, le site d’informations de l’hebdomadaire HVG et le pure-player 444.hu ont rapporté que les deux romans de George Orwell “1984” et “La ferme des animaux” ne sont plus disponibles sur le site de la Bibliothèque Numérique Hongroise qui dépend de la Bibliothèque Nationale . . .