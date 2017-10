Une petite manifestation s’est déroulée dimanche à Budapest en souvenir de l’emblématique journal de gauche Népszabadság.

Une centaine de personnes s’est rassemblée sur Pozsony út dans le 13e arrondissement de Budapest pour se souvenir qu’il y a un an, l’emblématique journal de gauche avait brutalement cessé de paraître, racheté par des proches du pouvoir.

A cette occasion, le premier Prix « Népszabadság » a été décerné à un petit média local de Pécs, dans le sud de la Hongrie, Szabad Pécs. Ce média a été lancé par des journalistes débarqué par le quotidien local Dunántúli Napló après son acquisition par Lőrinc Mészáros, homme d’affaires et ami de Viktor Orbán.

« Il n’y a rien de plus important que la liberté de la presse et d’expression », a déclaré son rédacteur en chef Attila Babos, qui a aussi estimé que « l’espace pour la libre pensée devient de plus en plus réduit. »

L’ensemble des journaux régionaux en Hongrie se trouve désormais entre les mains des proches du Fidesz, ce qui constitue une grave atteinte à la pluralité de la presse.