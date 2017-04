Andrej Kiska a déclaré aujourd'hui ne pas souhaiter s'impliquer dans les échéances partisanes à venir et laisse planer le doute sur une deuxième candidature à la présidence de la Slovaquie.

Dans un post publié sur son profil Facebook, le Président de la République slovaque Andrej Kiska a déclaré ne pas vouloir fonder de parti politique ni participer aux élections législatives de 2020. Il ne souhaite pas non plus être candidat au poste de Premier ministre, actuellement occupé par le socialiste Robert Fico.

Élu en 2014, Andrej Kiska a en revanche laissé planer