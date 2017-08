Donald Trump sera en visite en Pologne en amont du sommet du G20 les 7 et 8 juillet à Hambourg en Allemagne. Si la classe politique se satisfait de ce coup diplomatique (qui inquiète à Bruxelles), les Polonais se montrent, eux, beaucoup plus réservés dans leur soutien au président américain.

En novembre dernier, à la veille de l'élection présidentielle aux États-Unis, le magazine catholique de gauche « Więź » constatait que « Donald Trump et la version actuelle du parti Droit et justice (PiS) en Pologne ont beaucoup en commun sur le plan idéologique. Ils sont absolument opposés au droit à l'avortement, font preuve de mépris à l'égard des femmes et tiennent un discours raciste et islamophobe . . .