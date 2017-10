Nous avons consacré notre dernière émission Francia Hangja sur Tilos Rádió à l’état des lieux des forces politiques à six mois des élections législatives en Hongrie.

Les élections législatives auront lieu dans un peu plus de six mois en Hongrie. A en croire les sondages d’opinion, Viktor Orbán et son parti le Fidesz ont de grandes chances de remporter haut la main un quatrième mandat, le troisième d’affilée.

Le Fidesz joue la carte Soros, comme en témoigne la nouvelle « Consultation nationale » sur le « plan Soros » qui vient de débuter. Elle lui permet de s’en prendre à la fois à l’immigration, à l’Union européenne et au libéralisme.

Face au Fidesz, la gauche tente de se dépêtrer de ses divisions. [Voir les 4 scénarios de rassemblement pour l’opposition de gauche élaborés par Hulala]. L’extrême-droite attaque quant à elle le gouvernement sur les questions sociales et notamment sur la question salariale, au moyen d’une campagne de collecte de signatures paneuropéenne.

Il faudra toutefois composer avec d’autres éléments, comme Angela Merkel fraîchement reconduite au poste de Chancelière en Allemagne, la puissance régionale. Celle-ci est pressée d’exclure le Fidesz du Parti Populaire Européen par une partie de ses membres.

Il est question de tout cela dans cette émission qui a été diffusée en direct sur la radio budapestoise Tilos Rádió le samedi 23 septembre 2017.