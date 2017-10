Né en 1929 à Budapest, Paul Lendvai a quitté la Hongrie suite à la révolution manquée de 1956 pour se réfugier en Autriche. Il collabore avec de nombreux journaux germanophones et avec le Financial Times et a rédigé de nombreux ouvrages sur la Hongrie et l'Europe centrale. Europe's New Strongman est le second ouvrage de Paul Lendvai consacré à la Hongrie dirigée par Viktor Orbán après "Hungary between democracy and authoritarianism" publié en 2012 par Columbia University Press. En français, on trouve "Les Hongrois" (aux Editions Noir sur Blanc . . .