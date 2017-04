Le parti satirique du Magyar Kétfarkú Kutya (MKKP), le célèbre chien à deux queues hongrois, veut couper l’herbe sous le pied des partisans du Fidesz en organisant ce samedi à Budapest une «marche de la paix pour le gouvernement et pour la Russie, et contre tout le reste». Il promet même des billets d’avion gratuits depuis toutes les provenances pour Budapest !

Le mouvement satirique emmené par Kovács Gergely n’a pas l’intention de rester silencieux face au mouvement pro-Université et anti-gouvernement qui fait vibrer la capitale hongroise ces derniers jours. Il organise ce samedi à 14h à l’Oktogon de Budapest sa propre « Békemenet« , dans le but de tourner en ridicule les véritables « marches de la paix » pro-gouvernementales organisées par le Forum civil de l’unité (Civil Összefogás Fórum, CÖF).

Ces grandes manifestations ont été organisées en 2012 et 2014 dans le but de protéger la petite Hongrie menacée par un complot international supposé. Elles avaient consisté à réunir lors d’une parade des personnes âgées pour la plupart et dont beaucoup étaient acheminées en bus depuis toutes les régions du pays, mais aussi depuis les territoires perdus par la Hongrie après la première Guerre mondiale, de Roumanie et de Slovaquie notamment.

Il faut aussi voir dans cette initiative du chien à deux queues une réponse à Zsolt Bayer, l’organisateur et promoteur le plus en vue des Békemenet. Celui-ci avait menacé la semaine dernière les opposants au Fidesz de rassembler ses partisans, « alors vous comprendrez ce que cela signifie d’être persécutés et menacés. Comme je l’ai dit : nous sommes très en colère.« , avait-il écrit dans un post de blog. Des étudiants avaient scandé en réponse dans les jours suivants des « Zsolt Bayer, t’es un sacré fils de pute !« .

Les organisateurs ont annoncé que « la procession débutera à Oktogon et prendra la forme d’une étoile communiste à cinq pointes pour exprimer notre révérence pour le seul pays fidèle à la Russie ». Plus de 2 500 personnes sont déjà attendues, selon la page facebook de l’événement. Les raisons de la manifestations sont nombreuses, selon le MKKP :