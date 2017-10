Les “Invisibles des Mecsek”, ce sont ces centaines de Hongrois qui ont mené la résistance contre l'envahisseur soviétique dans le sud de la Hongrie à l'automne 1956. Si les très durs combats urbains qui se sont déroulés à Budapest - et plus particulièrement à Csepel - demeurent l’épisode le plus connu de la révolution d’octobre 1956, plusieurs centaines de combattants cachés dans les collines surplombant la ville de Pécs menèrent des actions de résistance armée contre l’envahisseur soviétique pendant plusieurs semaines au cours du mois de novembre 1956 . . .

Adrien Quéret-Podesta Correspondant basé à Pécs et Olomouc, Chercheur postdoctoral en histoire médiévale à l’Université Palacký.