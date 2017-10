Le Premier ministre hongrois Viktor Orbán et son homologue slovaque Robert Fico ont posé la première pierre d'un nouveau pont sur le Danube entre Komárom en Hongrie et Komarno en Slovaquie. Komárom la hongroise, sur la rive droite du Danube, et Komarno la slovaque, sur la rive gauche, seront reliées dès l'automne 2019 par un nouveau pont dont le début des travaux a été lancé mardi par Viktor Orbán et Robert Fico . . .