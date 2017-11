La fête de l’indépendance de la Pologne a été marquée par une manifestation de 60 000 personnes issues de groupes nationalistes et d’extrême-droite polonais et européens réunis sous le slogan « Nous voulons Dieu ».

Article publié le 13 novembre par Political Critique sous le titre They want God. 60 000 nationalists marched through Warsaw. Photos de Tomáš Rafa pour Political Critique.

Le 11 novembre, les Polonais ont célébré la fête de l’indépendance de la Pologne. Comme les années précédentes, les commémorations officielles ont été éclipsées par la marche organisée par les nationalistes et les groupes d’extrême-droite. Selon les estimations de la police, jusqu’à 60 000 personnes ont participé à la marche de cette année. La foule, composée de hooligans de football, de milices fascistes et de familles avec enfants, a envahi le centre-ville le temps de quelques heures. A en juger par les slogans et les signes qu’ils brandissaient, ils appelaient à un « ethno-État » blanc et basé sur les valeurs catholiques fondamentalistes. « Nous voulons Dieu », telle était la devise de cette année.

Les nationalistes polonais ont invité leurs alliés du parti néo-fasciste slovaque « Ľudová strana Naše Slovensko » (Parti du peuple, Notre Slovaquie) et le leader du célèbre parti fasciste italien Forza Nuova. Avec leurs hôtes polonais, ils ont scandé ensemble : « Mort aux ennemis de la nation« , « Un homme, une femme, la seule famille normale » et « White Power« .

Aucun représentant du gouvernement polonais n’a condamné la manifestation. Tandis que la police a sécurisé la marche et a arrêté ceux qui tentaient de la bloquer.