Environ 10% des meilleurs bacheliers hongrois se sont inscrits ou comptent s'inscrire dans un établissement étranger pour poursuivre leurs études supérieures à la rentrée prochaine.

L'enquête menée auprès des départements de Budapest, Pest et Győr-Moson-Sopron permet de mesurer l'ampleur de la fuite des cerveaux. Selon l'Institut de recherche en économie et entrepreneuriat de la Chambre de commerce et d'industrie hongroise (MKIK GVI), 9,9% des meilleurs bacheliers de ces départements envisagent de s'inscrire ou se sont déjà inscrits auprès d'un établissement étranger pour la poursuite de leurs études.

Les chercheurs, cités par Világgazdaság, "ont constaté que le profil de ceux qui se sont inscrits dans un établissement étranger est dominé par les filles, par les enfants de parents diplômés de l'enseignement supérieur, par celles et ceux qui maîtrisent plusieurs langues étrangères et enfin par celles et ceux qui ont suivi un stage de langue à l'étranger". Les principaux pays concernés par ce départ de bacheliers hongrois sont le Royaume-Uni, l'Autriche et l'Allemagne.

Selon l . . .