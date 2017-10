…est décerné à la jeune réalisatrice tchèque Marie Dvořáková pour son court-métrage tchéco-américain Who is Who in Mycology (Qui est qui en mycologie).

Après Jan Svěrák, Marie Dvořáková est la deuxième réalisatrice tchèque à remporter l’Oscar des étudiants. Cette année, l’Académie a reçu un nombre de productions record, avec presque 1 600 contributions. La majorité proviennent d’universités américaines, mais les universités étrangères ne sont pas en reste. C’est donc d’ailleurs un court-métrage étranger qui a été choisi parmi les milliers d’œuvres en lisse, celui de la réalisatrice d’origine tchèque Marie Dvořáková.

« Je voulais raconter une histoire qui se déroule dans une toute petite pièce, mais c’est la plus grande aventure qu’on puisse imaginer », explique Marie Dvořáková, diplômée de l’école de cinéma de Prague, la FAMU, et qui étudie actuellement à New York.

Qui est qui en mycologie raconte l’histoire d’un jeune musicien, pour qui la vie tourne à l’envers. Après un concert, il se retrouve dans la chambre étrange d’une jeune fille, où l’ancienne bibliothèque s’écroule, des tâches de moisissure sur les murs transforment leurs formes et l’attirent pour découvrir la beauté du corps féminin et l’érotisme.

La réalisatrice qui s’offre l’une des récompenses les plus cotées du cinéma pour son projet de fin d’étude à l’école des arts NYU Tisch à New York commence sa carrière sous les meilleurs hospices. La cérémonie de remise des prix s’est déroulée vendredi dernier à Berverly Hills. Plusieurs films tchèques avaient déjà été nominés pour le prix d’Oscar du meilleur film d’étudiant par le passé, mais seul Jan Svěrák (Ropáci, 1989) avait réussi à remporter l’affection du jury.