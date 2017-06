Ce lundi 5 juin, quelques milliers d'étudiants ont organisé une "marche contre la corruption" en simultané à Bratislava et Košice, les deux grandes villes de Slovaquie. Leurs compatriotes établis à Prague - la capitale tchèque - ont manifesté au même moment devant l'ambassade slovaque.

Rendez-vous était donné à 17h par Dávid Straka et Karolína Farská, deux lycéens déjà à l'initiative de la première "grande marche contre la corruption" organisée le 18 avril à Bratislava. Cette fois, les manifestants ont marché simultanément à Bratislava et Košice, les deux plus grandes villes de Slovaquie, mais également à Prague où vit une importante communauté étudiante slovaque.

Les étudiants et lycéens ont de nouveau réclamé la démission du ministre de l'intérieur Robert Kaliňák, empêtré dans les scandales Gorila et Bašternák , lesquelles éclaboussent également le chef de la Police nationale Tibor Ga . . .