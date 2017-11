Cela fait plusieurs années que les manifestations de la droite nationaliste attirent de plus en plus de monde en Pologne, notamment celles organisées les 11 novembre, date du traité d’armistice mettant fin à la Première Guerre mondiale.

Article publié le 11 novembre 2017 dans Mérce sous le titre « Többezer szélsőjobboldali vonul fel Varsóban ». Traduite du hongrois par Ludovic Lepeltier-Kutasi.

Les organisateurs ont accueilli des participants originaires de Suède, de Slovaquie et de Hongrie pour participer à la « marche de l’indépendance » (Marsz Niepodległości), réputée comme le plus grand événement fasciste et nationaliste d’Europe. Ces derniers ont déclaré que le défilé de cet après-midi devrait être la plus grande « marche patriotique » de l’année, dans la mesure où l’on estime la participation à 100 000 personnes (les chiffres précis ne sont pas encore connus).

Selon Al Jazeera, la plupart des manifestants de cette marche pour l’indépendance sont des jeunes nationalistes qui considèrent le christianisme comme la base de l’unité de l’État polonais, raison pour laquelle ils s’opposent à la menace que représenterait l’Islam contre l’Union européenne.

Plusieurs milliers de personnes se sont en tout cas rassemblées samedi après-midi vers 15h à Varsovie. Après les discours, les manifestants ont allumé des torches et chanté l’hymne national. La fin des discours a été accueillie par des pétards et c’est vers 15h30 que les participants ont commencé à marcher selon le parcours envisagé.

« Dieu, la maison, l’honneur », pouvait-on entendre dans la foule.

Selon un journal local, plusieurs participants portaient un bracelet sur lequel l’on pouvait voir l’emblème de la Kotwica, symbole des unités de sabotage opposées à l’occupation allemande durant la Seconde Guerre mondiale. Interdit pendant le communisme, il est devenu l’un des symboles de l’indépendance polonaise.

Cette année, le slogan a été « My chcemy Boga », ce qui signifie « nous voulons Dieu ». Il s’agit du titre d’une chanson liée à un moment important : celui de la venue de Jean-Paul II en 1979 en Pologne afin de célébrer une messe, ce en dépit de l’opposition des autorités communistes. Cette chanson a même été évoquée en juillet dernier par Donald Trump lors de son voyage à Varsovie, lequel avait d’ailleurs « félicité » le peuple polonais pour « sa résistance à la civilisation occidentale ».

La marche de l’indépendance a été inaugurée pour la première fois en 2009. Depuis, de plus en plus de participants prennent part à l’événement. Depuis 2012, des « gardes » de sympathisants participent également au défilé.