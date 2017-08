Les poloïstes hongrois ont réalisé une phase de groupe convaincante avec deux victoires contre la France et l’Australie et un match nul contre l’Italie. Finissant à la première place de leur groupe, ils se sont qualifiés directement pour les quarts de finale. Opposée à la Russie mardi 25, la sélection magyare s’est imposée avec autorité sur le score de 14 à 5 avant de battre la Grèce en demi-finale Jeudi 27 par 7 buts à 5. Disputée le samedi soir, la finale tant attendue opposait l’équipe de Hongrie au voisin croate, vice-champion du monde en titre et médaillé d’argent aux Jeux Olympiques . . .

Adrien Quéret-Podesta Correspondant basé à Pécs et Olomouc, Chercheur postdoctoral en histoire médiévale à l’Université Palacký.