Les Championnats du monde de natation (Fina) débutent aujourd’hui à Budapest. Les athlètes hongrois espèrent briller à domicile.

J-1 avant le début des épreuves de la 17e édition des championnats du monde de natation (Fina). Au total, près de 2 500 athlètes issus de 190 pays vont s’affronter dans les bassins de Budapest et de Balatonfüred, une station balnéaire située sur la rive nord du lac Balaton. Au programme : natation en bassin bien sûr, mais aussi en eau libre, water-polo et plongeon. La majorité des épreuves se dérouleront dans la flambante neuve Duna Aréna, un complexe bâti au bord du Danube pour l’occasion pouvant accueillir jusqu’à treize mille personnes.

L’organisation de la Fina devait se dérouler à Guadalajara, au Mexique, mais la ville a renoncé face au coût de l’événement. Budapest a sauté sur l’occasion et joué – comme pour les Jeux olympiques 2024 – sur le registre d’une candidature low cost. A quelques heures du lancement de la compétition en eau douce, le bilan financier est, lui, déjà très salé : 130 milliards de forints (plus de 400 millions d’euros) contre les 24,5 milliards initialement prévus.

Les meilleures chances de médailles hongroises

Selon le magazine Nemzeti Sport, les supporters hongrois attendent 5 ou 6 médailles d’or. La star Katinka Hosszú devrait une nouvelle fois faire une moisson de médailles en nage libre, mais il faudra aussi suivre de près les performances de László Cseh et Tamás Kenderesi sur les 100m et 200m papillon, ou encore Dániel Gyurta en brasse et Dávid Verrasztó sur le 400 mètres quatre nages. Boglárka Kapás et Zsuzsanna Jakabos représentent aussi de bonnes chances de médailles.

Des jeunes à suivre

La Hongrie peut aussi compter sur une jeune garde qui arrive. Kristóf Milák, le nageur de Érd âgé de 17 ans a réalisé un excellent temps sur le 200m papillon aux Championnats européens de natation junior à Netanya : 53,79, la seconde meilleure performance de l’année dans la discipline.

La jeunesse sera aussi représentée par Nándor Németh, 17 ans, d’Eger, qui sera aligné sur le relais 4x100m nage libre. Il a pour sa part battu le record de Hongrie en avril sur le 100 m nage libre (48,64), la 10e meilleure performance mondiale de tous les temps à ce jour. Il a aussi été médaillé d’or aux championnats européens juniors à Netanya.

Chez les femmes, Ajna Késely du club de Kőbánya SC ambitionne, à même pas 16 ans, de suivre la voie de la légende de la natation mondiale, l’immense Krisztina Egerszegi, la seule nageuse à avoir remporté cinq médailles d’or olympiques individuelles, de 1988 à 1996. Rappelons que lors des jeux de Barcelone en 1992 elle avait décroché trois titres individuels : sur le 400 mètres quatre nages, le 100m et le 200m dos.

Water polo : des clash France-Hongrie en perspective !

Les équipes masculines et féminines de France et de Hongrie se trouvent dans les mêmes groupes éliminatoires. Cela devrait être une formalité pour la Hongrie… qui aura des adversaires beaucoup plus coriaces avec l’Italie, la Serbie et la Croatie.