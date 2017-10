La controverse sur l'origine « hunnique » des Hongrois a été brusquement ranimée. Une équipe de généticiens de Szeged affirme que les ancêtres des Hongrois disposaient d'un pourcentage important de l'ADN des Huns. Plus scabreux encore, ils posent l'hypothèse selon laquelle ce sont les Avars, alors établis dans le bassin des Carpates, qui parlaient la langue hongroise et non les Hongrois eux-mêmes . . .