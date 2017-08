Menace sur la Justice et l’état de droit en Pologne. Le parti conservateur Droit et Justice (PiS) tente d’achever de mettre le système judiciaire sous sa coupe. Des citoyens manifestent depuis plusieurs jours contre la remise en cause de la séparation des pouvoirs.

Après avoir paralysé le Tribunal Constitutionnel, le parti Droit et Justice s’en prend à nouveau au système judiciaire. La diète polonaise a accepté le 12 juillet les projets de lois sur le Conseil National de Juridiction et sur le régime des tribunaux de droit commun. Chaque réforme augmente considérablement les prérogatives du ministre de la Justice, Zbigniew Ziobro . . .