Au début du mois de septembre, des employés de l’entreprise multinationale TESCO ont mené la plus grande grève dans le secteur privé depuis la chute du communisme en Hongrie. Les pourparlers avec la direction sont toujours en cours pour obtenir une augmentation salariale et le recrutement de personnel. Le politologue Ambrus Kiss revient sur ce petit événement historique et plus largement sur les questions salariales et syndicales en Hongrie . . .

Camille Burgess Stagiaire chez Hulala, Étudiante en sciences politiques à SciencesPo Paris - Campus Dijon.