L’équipe de Hulala est fière d’annoncer à ses lecteurs le lancement des « Débats de l’Europe excentrée ». Leur objet : discuter en public avec des chercheurs et spécialistes des grandes questions d’actualité qui traversent l’Europe centrale.

C’est un peu une bouteille à la mer que nous lançons à nos lecteurs. Nous vous avons récemment envoyé un questionnaire pour que nous fassions le point sur la relation qui vous lie à nous et nous y répondrons d’ailleurs très prochainement. Au sein de la rédaction, vos réponses ont suscité une envie très partagée : celle de vous rencontrer plus souvent et surtout faire votre connaissance. Alors nous nous sommes creusé la tête et avons décidé d’essayer un format nouveau : celui de soirées-débats en français , organisés sur vos lieux de vie, à Budapest, Prague, Varsovie, Bratislava, Cracovie, mais aussi en France, Belgique, Suisse, etc. Nos moyens sont limités mais l’ambition est grande et le succès de cette initiative repose en partie sur votre mobilisation.

Nous vous proposons les « Débats de l’Europe excentrée » pour créer un espace de discussion entre nous, de débats et de controverses. Avec la présence de chercheurs, militants et grands témoins, tous fins connaisseurs du contexte centre-européen, notre état d’esprit s’inscrit dans la mouvance des universités populaires dans laquelle la confrontation des idées, des points de vue et des regards se fait selon une éthique de la discussion partagée. Si nous avons quelques idées de thèmes et d’intervenants, la balle est aussi dans votre camps pour vous approprier le format et participer à l’organisation de ces soirées. Pour ce faire, si vous êtes intéressé-e par nous aider ou si vous vous proposez pour intervenir sur un de vos thèmes de prédilection, n’hésitez pas à nous écrire sur notre mail hulala.org@gmail.com et nous vous répondrons dans les meilleurs délais.