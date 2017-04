Dans quelques jours, Hulala va se muer en site d’information payant avec abonnement. Voici, chères lectrices et chers lecteurs, l’explication de cette nouvelle étape. Vous pouvez vous abonner dès maintenant !

Samedi, cela fera exactement huit années que Hulala a vu le jour. Depuis, près de trois mille articles ont été publiés, traitant de sport et de culture mais surtout de politique et société.

Depuis ces années, les contributeurs qui se sont succédés ont totalisé des milliers d’heures de travail bénévole, effectuées le soir, le week-end, ou souvent même en lieu et place d’un « vrai » travail. Aucun des membres de l’équipe n’a touché un seul centime de quelque institution que ce soit : pas de mécène, pas de fondation, pas d’argent publique ni privé n’est venu abreuver la rédaction de Hulala. Les quelques centaines d’euros de dons glanés ces derniers mois (merci à ceux qui nous ont soutenu sur Tipeee !) ont été intégralement investis dans le fonctionnement du site Internet (dont le serveur éprouve d’ailleurs quelque difficulté à supporter la hausse de fréquentation sur le site).

Cela fait huit ans que Hulala contribue à rapprocher la Hongrie du monde francophone. Vous l’avez constaté, nous nous sommes lancés depuis un an au-delà des Carpates, afin de chroniquer et analyser ce qui se passe aussi du côté de la Pologne, de la Tchéquie et de la Slovaquie. Nous avons voulu mettre la dynamique enclenchée au printemps 2016 au service d’une montée en gamme progressive de notre média, afin de livrer à nos lecteurs une information plus maîtrisée, complète et aboutie sur l’actualité des pays et sociétés d’Europe centrale .

Dans quelques jours, Hulala deviendra un site d’information payant

En ce début d’avril 2017, l’équipe de Hulala s’apprête à franchir un pas que nous avions jusqu’à présent refusé de faire, celui de l’information payante en ligne. D’ici quelques jours, nos lecteurs devront donc s’abonner, pour quelques euros par mois, afin de continuer à bénéficier de notre travail (vous pouvez le faire dès maintenant avec notre formulaire en bas de page) . Notre objectif est de dégager suffisamment de recettes pour continuer le cycle vertueux de notre développement : étoffer notre équipe à travers toute l’Europe centrale, acheter du matériel pour nos reportages et rémunérer des pigistes qui pourront rapporter – de Gdańsk à Szeged, en passant par Prague et Košice – l’information la plus pertinente possible sur cette vaste région.

Nous avons conçu un abonnement au montant que nous pensons équilibré, avec bien sûr des offres adaptées aux étudiants et aux chômeurs, mais aussi aux médias, aux associations et aux institutions. Nous maintiendrons en accès libre les contributions de nos blogueurs et certains articles seront de temps à autre offerts à tous (encore faut-il nous suivre sur Twitter et Facebook pour être prévenu ;)). Nous avons fait en sorte de pouvoir vous proposer sur le site un espace d’abonnement simple à utiliser. De même, nous avons mis les bouchées doubles pour vous garantir un paiement tout à fait sécurisé.

En vous abonnant à Hulala, vous nous permettrez de continuer à exister et à progresser. Nous comptons sur vous !

Corentin Léotard, rédacteur-en-chef et Ludovic Lepeltier-Kutasi, directeur de la publication.

