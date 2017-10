Dans le sud de la Hongrie, la petite localité d’Őcsény a fait l’objet la semaine dernière d’un intense emballement médiatique autour de l’accueil d’une petite dizaine de réfugiés par un aubergiste dans le cadre d’un hébergement d’urgence. Le résultat : un village divisé, un maire démissionnaire et une instrumentalisation politique de l’affaire par le Premier ministre et par ses opposants.

En quelques jours, le petit village d’Őcsény, coincé entre le Danube et les vignobles de Szekszárd, est devenu l’objet de toutes les attentions. A l’origine de l’imbroglio, il y a une annonce de l’ONG Migration Aid cherchant un logement temporaire pour six-sept enfants et leurs accompagnants, toutes des personnes en provenance du Proche-Orient qui ont obtenu le statut de réfugié en Hongrie. Rodé à l’hébergement social d’urgence, le propriétaire de la petite auberge « Csengettyűs », Zoltán Fenyves, propose alors son aide. La nouvelle fait rapidement le tour du village et de nombreux riverains décident de se mobiliser contre l’initiative.

Le 25 septembre dernier, l’assemblée villageoise se réunit autour du thème de « l’organisation des vacances pour les migrants ». La salle est alors comble et l’ambiance électrique (Cf. la vidéo ci-dessous réalisée par Index.hu). Les vidéos de riverains prenant violemment position contre les réfugiés font le tour du web hongrois, mettant brutalement la petite localité sous le feu des projecteurs. Pris à partie par ses administrés le pressant d’empêcher l’arrivée des familles, le maire János Fülöp (sans étiquette) annonce le lendemain son intention de démissionner en raison de la polarisation extrême du débat et des « divisions dans le village ».

Le mardi, János Fülöp, se déclare prêt à se présenter à sa propre succession si son équipe démissionne collectivement. Il est finalement désavoué par sa majorité et quitte seul ses fonctions électives. Le surlendemain, à l’emballement médiatique succède l’instrumentalisation politique : le Premier ministre Viktor Orbán commente de Tallinn l’attitude du maire et donne raison aux sorties racistes des habitants d’Őcsény : « les gens ne veulent pas accueillir de migrants ; ni dans leur pays, ni dans leur village. On leur a tellement menti sur ces questions de migrants qu’ils ne veulent pas croire qu’il s’agit seulement d’enfants. (…) Le Hongrois aime les enfants et aide toujours avec bon cœur les personnes en difficulté. (…) Le problème commence avec les enfants, puis viennent les parents, puis ensuite le regroupement familial. C’est très bien que [les riverains] se soient exprimé avec autant de détermination, de bruit et de clarté. »

« Le problème commence avec les enfants, puis viennent les parents […] »

Dans une interview parue quelques jours plus tard, lundi dernier, dans le Magyar Nemzet, János Fülöp accepte enfin de s’exprimer sur cette séquence, pour exprimer son amertume. « Nous avons vécu tranquillement en paix pendant onze ans ici. Les gens savaient vivre ensemble, qu’ils étaient Hongrois, Tsiganes, Souabes, Sicules. Sans haine, ni mise à l’écart. Voilà ce que nous avons réussi à gâcher ». Le maire y rapporte ce que lui aurait dit au téléphone un conseiller municipal Jobbik, l’accusant de « traître à la patrie ». « La conscience tranquille », il déplore surtout la mauvaise publicité faite à Őcsény, ainsi que la focalisation sur un problème qu’il considère marginal par rapport à l’absence de pédiatre, la fermeture du dernier distributeur de billet, ou encore « le manque de bois de chauffage à l’approche de l’hiver ». Présenté un peu rapidement comme un édile « exemplaire » favorable à l’accueil des réfugiés, János Fülöp rappelle pourtant son hostilité aux immigrés, d’autant plus lorsque « c’est Soros qui les envoie ».

La campagne du Fidesz dans la ligne de mire

Au-delà du sort de János Fülöp, c’est surtout l’emballement médiatique autour de « l’affaire Őcsény » qui pose question. Les micro-trottoirs réalisés par certains sites d’information comme Index, où l’on voit les riverains exprimer leur peur des agressions et amalgamer les migrants à des terroristes, ont donné des arguments aux opposants de Viktor Orbán et aux ONG spécialisées dans l’aide aux réfugiés. Ces derniers reprochent notamment à la droite au pouvoir d’hystériser le débat public à travers les campagnes gouvernementales contre le « plan Soros » et la directive européenne sur les quotas. Pour András Kováts, de l’ONG Menedék, « une ligne rouge a été franchie (…) la campagne de communication du gouvernement est responsable de la situation. Maintenant, les gens se braquent non seulement contre des ennemis supposés, mais aussi contre ceux qui aident les réfugiés. » (24.hu).

Mais pour György Balavány, « l’affaire Őcsény ne nous informe pas sur Viktor Orbán ; – et je le dis avec tristesse – elle nous informe sur nous-même ». Dans une tribune parue dans HVG, l’éditorialiste estime que la haine contre « l’autre » n’est pas apparue avec la droite au pouvoir et elle ne repartira pas avec elle. Une mise en perspective partagée par l’évêque de Vác, Miklós Beer : « Mon opinion sur tout ça, c’est que l’on a là un sondage sur l’état de notre société hongroise, sur l’ambiance qui y règne. J’en suis très triste ». Et de témoigner : « Il est possible d’obtenir auprès du Bureau de l’immigration la liste des personnes ayant reçu le statut de réfugié. J’en fais moi-même la promotion mais personne ne s’est jamais présenté [pour les accueillir]. J’imagine que les gens ont peur de ce que leurs voisins vont dire. Hélas c’est aussi vrai au sein de notre église. J’en ai honte. »

L’aubergiste d’Őcsény a également renoncé à accueillir les familles de réfugiés, après la multiplication des intimidations et des insultes de la part d’habitants du village. Les roues de sa voiture ont même été crevées. Ce mercredi, le maire de Cserdi, László Bogdán, a fait savoir qu’il souhaitait accueillir dans son village les familles prises en charge par Migration Aid. Cet édile d’une petite localité du département du Baranya est une figure connue de la société civile en raison des programmes qu’il mène en faveur de l’intégration sociale de l’importante communauté rom de son village, lui-même se trouvant être rom. Ce dernier a estimé que ce geste ne dérangerait pas ses administrés : « eux, tout comme moi, ça fait 800 ans qu’ils sont migrants dans ce pays. »