Un mémorandum d’entente portant sur une coopération dans le domaine du nucléaire civil a été signé le 8 avril entre Budapest et Téhéran, rapporte le site Tehran Times.

Ce mémorandum d’entente – qui définit un accord bilatéral sans caractère juridique contraignant – a été signé lors d’une réunion à Téhéran entre le directeur de l’Atomic Energy Organization of Iran (AEOI), Ali Akbar Salehi, et le vice-Premier ministre hongrois, Zsolt Semjén.

Lors d’une conférence de presse après la réunion, M. Salehi et M. Semjén ont salué cet accord et exprimé l’espoir que les deux parties augmentent leur coopération à l’avenir dans d’autres également, comme le tourisme.

Le Tehran Times rappelle qu’en février 2016, M. Salehi avait affirmé que l’Iran et la Hongrie avaient discuté de plans pour concevoir et développer un petit réacteur nucléaire pour la Hongrie. L’AEOI va «concevoir et développer un réacteur de 25 mégawatts pour la Hongrie», avait-il déclaré aux journalistes après avoir rencontré son homologue hongrois à Budapest.

