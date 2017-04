« Pays libre, CEU libre, pensée libre ». Tel est le mot d’ordre du grand rassemblement prévu ce dimanche à Budapest, en soutien à l’Université d’Europe centrale (CEU) menacée par une disposition législative votée mardi dernier par le gouvernement de Viktor Orbán.

« Il y a deux semaines, nous étions loin de penser qu’il faudrait descendre dans la rue pour soutenir la meilleure université du pays, mais en deux semaines, le gouvernement a compromis l’existence de la CEU », déclare en préambule l’appel à manifestation publié sur un événement Facebook. « L’agression contre la CEU ainsi que le projet de loi sur les associations montre bien que le gouvernement ne supporte pas les individus qui pensent, pas plus les critiques et les débats. Ils font tout pour taire toute opinion qui s’éloigne de la leur » poursuit-il.

« János Áder a jusqu’à lundi pour renvoyer la loi devant la Cour constitutionnelle. Montrons lui dimanche quelle est la bonne décision ! Montrons aux membres de la Cour constitutionnelle que la seule bonne décision, c’est de défendre l’éducation libre, l’autonomie des universités ainsi que la liberté d’opinion. (…) Il n’en tiens qu’à nous ». Et de conclure l’heure et le lieu du rassemblement : 16h30 sur Clark Ádám tér (entre le tunnel du château et le Pont de chaînes). La manifestation traversera le Danube pour s’achever devant le Parlement, Kossuth Lajos tér (page facebook de l’évènement).