Les syndicats de l’Autorité de régulation des transports de Budapest (BKV) ont finalement conclu un accord avec le maire de la capitale István Tarlós, après avoir menacé de faire grève pendant huit jours au cours du mois d’avril.

Les salariés de l’Autorité de régulation des transports de Budapest (BKV) ont en partie obtenu gain de cause dans le bras de fer qui les opposait à leur direction, et derrière elle à la municipale centrale de la capitale hongroise. Alors que les principaux syndicats (BKSzSz et VTDSzSz) réclamaient une augmentation de 30% des salaires en trois ans, au diapason des autres employés du secteur public, ils ont finalement obtenu une augmentation de 10% sur un an. Selon le maire István Tarlós, cette augmentation serait proportionnellement plus conséquente que celle des autres fonctionnaires des transports.