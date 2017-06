Vera Varsa-Szekeres est partie sur les traces du passé de son défunt époux, Szekeres György, Georges Szekeres en français. Une biographie a été publiée en 2016 aux éditions L’Harmattan sous le titre explicite « Salamandre. Une vie confrontée à la Gestapo française et à la police politique hongroise ». Elle était l’invité de « Francia Hangja » samedi 20 mai.

La jeune Vera Varsa a croisé la route d’un homme extraordinaire en 1960 à Budapest : Georges Szekeres, tout à la fois né en Autriche-Hongrie, engagé volontaire en 1940 aux côtés de l’armée française contre la Wehrmacht allemande, résistant de la première heure décoré de la plus haute distinction après la guerre, victime des procès stalinien en Hongrie et emprisonné pendant quatre années dans les prisons soviétiques, et directeur de publication dans l’une des plus grandes maisons d’éditions de Hongrie.

Salamandre : Une vie confrontée à la Gestapo française et à la police politique hongroise, de Vera Varsa-Szekeres, Traduit du hongrois par Paul Remetean et Thierry Loisel, publié aux éditions L’Harmattan en 2016.

Réécoutez notre émission « Francia Hangja » du samedi 20 mai. Pour rappel, « Francia Hangja » est la seule émission francophone de la bande FM en Hongrie, un samedi sur deux à 16h30 sur Tilos Rádió !