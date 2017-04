Dans son rapport 2017 "Nations in transit", l'ONG américaine pointe de nombreux reculs démocratiques dans plusieurs pays d'Europe centrale. Sont concernées la Slovaquie, la Pologne et surtout la Hongrie, où la dégradation de la situation serait la plus spectaculaire.

Entre 2008 et 2017, la note de la Hongrie est passée de 2,14 à 3,5 sur le "barème des régimes autoritaires" échelonné jusqu'à 7. La dégradation de la démocratie hongroise serait principalement due à la corruption à tous les niveaux

