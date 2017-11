Le SMER-SD est le grand perdant des élections régionales qui se sont déroulées ce week-end en Slovaquie. La défaite de la formation sociale-démocrate du Premier ministre Robert Fico couronne une année noire pour le centre-gauche en Europe centrale.

Des six présidences de région gagnées en 2013, le SMER-SD en a perdu quatre lors du premier tour des élections régionales survenu ce week-end. Si les régions de Trenčín et Nitra résistent à la déroute des partis pro-gouvernementaux, le centre-gauche et ses alliés essuient d’importants dégâts partout dans le pays . . .