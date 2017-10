Le président français Emmanuel Macron et le président du jeune parti hongrois Momentum, András Fekete-Győr adoptent tous les deux une posture non dénuée d’une certaine dimension messianique.

Pour un observateur attentif de la vie politique en France et Hongrie, les nombreuses analogies existant entre le parti La République en marche (LREM) et le Mouvement Momentum sautent aux yeux : même volonté de dépasser le clivage droite-gauche, même désir d’incarner un renouveau politique, même organisation autour d’un leader charismatique… Ces similitudes sont d’ailleurs pleinement assumées par le jeune parti hongrois, puisque ses dirigeants citent clairement le parti du président français comme leur source d’inspiration. En outre, plusieurs d’entre eux ont récemment effectué un voyage en France pour étudier les stratégies de communication qui ont propulsé Emmanuel Macron au sommet de la République Française

En attendant de constater les éventuels effets de ce voyage d’études sur la communication du Mouvement Momentum, il convient de souligner que la démarche employée par le président français et celle du dirigeant du parti hongrois présentent déjà plusieurs points communs, dont l’un des plus remarquables est certainement la tendance des deux hommes politiques à faire preuve d’une certaine tendance au messianisme.

Dire que les références religieuses abondent dans le discours d’Emmanuel Macron est un doux euphémisme : si sa phrase concernant sa volonté d’être un président « jupitérien » est bien connue, un récent article du Monde rappelle également, entre autres exemples , sa comparaison de la politique à une « mystique », ou encore l’affirmation selon laquelle il « ne sépare pas Dieu du reste ».

Couplée à une attitude et à une gestuelle rappelant la prédication voire l’iconographie christique, l’importance assumée du champ lexical de la religion dans la communication de l’actuel président français a souvent amené les commentateurs, comme par exemple Cécile Alduy, enseignante à l’Université de Stanford et auteure du livre Ce qu’ils disent vraiment. Les politiques pris aux mots, à le comparer à un télévangéliste. Toutefois, la communication symbolique d’Emmanuel Macron va plus loin que la simple prédication, tout comme ses promesses d’une vie meilleure dépassent le seul cadre de la promesse politicienne, pour s’acheminer vers une certaine forme de messianisme. Ce phénomène est également souligné par le blog de l’Obs, qui relève en outre que l’actuel président français introduit dans son discours l’idée de rédemption en s’appuyant sur son propre exemple. Dans un mécanisme qui n’est pas sans rappeler le Saint-simonisme, le salut selon Macron revêt les habits du Progrès, notion aussi mal définie qu’idéalisée.

Tout comme Emmanuel Macron, le président du Mouvement Momentum, András Fekete-Győr, n’hésite pas à faire appel à des termes religieux, et notamment à la notion de foi, dans ses discours : lors de l’allocution prononcée durant la manifestation du jeune parti centriste le 1er mai dernier, il invite par exemple ses électeurs à croire dans les membres du parti, même s’ils font des erreurs, et en eux-mêmes. Le compte rendu de la manifestation publié dans 444.hu, qui qualifie le discours d’András Fekete-Győr de « passionné », comporte également une photographie représentant le président de Momentum la main droite levée, l’index et le majeur accolés et tendus vers le ciel, dans un geste qui n’est pas sans rappeler celui de la bénédiction. Le lexique de la rédemption et de la salvation apparaît également à plusieurs reprises dans la communication d’András Fekete-Győr : ainsi, dans la vidéo de sa désormais célèbre visite dans les locaux d’Origo, il dit notamment que les journalistes du média pro-gouvernemental « peuvent peut-être encore être sauvés ».

Le salut dans le progrès et dans le changement

Emmanuel Macron et András Fekete-Győr centrent donc tous les deux leur rhétorique électorale autour de la promesse d’un salut revêtant les habits du « progrès » et du « changement », mais finalement essentiellement incarné par eux-mêmes étant donnés l’articulation de leurs partis autour de leur personne et le flou longtemps entretenu autour de leur programme. L’actuel président français et le dirigeant politique hongrois inscrivent donc leur démarche dans une forme de « messianisme politique », ce qui leur confère également une certaine singularité. Bien que les hommes politiques soient nombreux à placer au moins partiellement leur discours au-delà du domaine de la rationalité, ces derniers se placent généralement sur le terrain de l’émotionnel alors qu’Emmanuel Macron et András Fekete Győr investissement clairement le champ du spirituel.

Si cette démarche du recours à la foi permet de s’assurer un soutien sans faille de la part de leurs fidèles, il s’agit également d’un choix extrêmement clivant puisqu’il divise l’électorat entre « convertis » et « impies ». Une telle démarche a naturellement pour effet de limiter leur base électorale, ce qui est très visible pour le Mouvement Momentum, mais aussi dans une certaine mesure pour LREM, dont les succès électoraux du printemps sont avant tout liés à un concours de circonstances particulièrement favorables. Par ailleurs, bien qu’elle puisse fonctionner sur le court terme en raison de son effet envoûtant voire narcotique –il est bien connu que « la religion est l’opium du peuple »-, cette stratégie profondément manichéenne va très certainement contribuer à agrandir les divisions sociétales déjà importantes dans les deux pays concernés.