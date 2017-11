György Mikonya, doyen de l'université Lóránd Eötvös (ELTE) et professeur en sciences de l’éducation a été renvoyé après une enquête menée par l’administration. Le professeur a été démis de ses fonctions après des accusations de harcèlement sexuel à l'encontre de plusieurs de ses étudiants et collègues. Le site d'actualités Index.hu avait révélé plus tôt cette semaine que deux professeurs de cette Université avaient fait l’objet d’accusation de harcèlement sexuel par des personnes anonymes sur les réseaux sociaux . . .

Camille Burgess Stagiaire chez Hulala, Étudiante en sciences politiques à SciencesPo Paris - Campus Dijon.