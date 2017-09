Selon des données de l’année 2015 compilées par Eurostat, Londres est la principale destination des passagers au départ de Ferenc Liszt.

Quelques 240 000 passagers ont voyagé en 2015 sur des vols entre l’aéroport international de Budapest Ferenc Liszt et l’aéroport londonien de Luton. La deuxième destination la plus populaire est Francfort en Allemagne (215 400), suivie de Paris Charles-de-Gaulle (214 600), Londres-Stansted (184 700) et Amsterdam-Schiphol (165 600).

Au total, 10,3 millions de passagers ont transité par l’aéroport Ferenc Liszt en 2015. 79 % d’entre eux effectuaient des vols intérieur à l’Union européenne, selon Eurostat.

Ces données sont à mettre en parallèle avec les chiffres des Hongrois installés à l’étranger, récemment compilés par Portfolio.hu. Ceux-ci montrent que c’est en Grande-Bretagne que les Hongrois sont les plus nombreux, devant l’Allemagne.