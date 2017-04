Les deux principaux syndicats du personnel de l'Autorité de régulation des transports de Budapest (BKV) ont annoncé huit jours de grève au cours du mois d'avril. Le BKSzSz et le VTDSzSz réclament une augmentation de 30% des salaires en trois ans, au diapason des autres employés du secteur public.

Suite à l'échec des discussions entre la direction de l'Autorité de régulation des transports de Budapest (BKV) et les deux syndicats majoritaires (BKSzSz et VTDSzSz), la menace de huit jours de grève générale en avril va être mise à exécution

