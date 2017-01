A partir du printemps, la compagnie aérienne low cost hongroise va relier Budapest à cinq capitales des pays de la région des Balkans.

L’annonce a été faite à la mi-décembre : à compter du mois d’avril 2017, la compagnie Wizz Air effectuera deux vols aller/retour par semaine au départ de Budapest vers Skopje en Macédoine, Podgorica au Monténégro, Tirana en Albanie, Pristina au Kosovo et Sarajevo en Bosnie-Herzégovine. Les billets ont déjà été mis en vente au tarif de base de 6 000 huf l’aller, soit environ 20 euros.

Plus tôt au cours de l’année dernière, le Ministère du développement national avait annoncé un appel d’offres de marchés publics dans le Journal officiel de l’Union européenne pour les routes d’exploitation reliant la Hongrie avec des destinations économiques importantes dans la région. Ces vols opérés par Wizz Air à destinations des pays des Balkans seront subventionnés par l’État hongrois à hauteur de 4 milliards HUF (13 millions d’euros) sur quatre ans, a-t-on appris le 31 décembre.

Depuis plusieurs années, Budapest soutient activement le processus d’intégration européenne des pays de la péninsule des Balkans. Il s’agit avec ces vols de contribuer à faire de la capitale hongroise un hub entre l’Europe de l’ouest et l’Europe du sud-est et de stimuler le tourisme, le commerce et les affaires entre la Hongrie, la Macédoine, le Monténégro, l’Albanie, le Kosovo et la Bosnie-Herzégovine.