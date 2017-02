Les médias hongrois trépignent d’impatience ! Le skipper de Spirit of Hungary est attendu aux Sables d’Olonne dans les heures qui viennent. Nándor Fa décrochera ainsi une superbe 8e place dans cette édition du Vendée Globe.

Cela fait trois mois et un jour qu’il est en mer. Sa famille est déjà arrivée pour l’accueillir sur la côte vendéenne. Mais le skipper doit lutter jusqu’au bout contre un Océan Atlantique déchaîné et des tempêtes à répétition avec pour objectif d’éviter à tout prix une avarie de dernière minute.

Sept sont déjà arrivés à bon port, mais ils sont encore dix derrière lui à devoir rallier les Sables, sur les vingt-neuf concurrents au départ de la course. Eric Bellion se trouve à 640 milles derrière Nándor Fa.

La performance est belle pour cet ancien lutteur de 63 ans qui est le doyen de la course. Rappelons que le « facétieux Nándor » (lire le Courrier International), s’il a conçu Spirit of Hungary lui-même, n’est pas un marin d’eau douce pour autant. Il en est à sa troisième participation au Vendée Globe et était arrivé en 5e position lors de son galop d’essai il y a près d’un quart de siècle (en 1992-93). Chapeaux bas !



Portrait de Nándor Fa / Vendée Globe by VendeeGlobeTV

Crédits photo : Spirit of Hungary & Vendée Globe.