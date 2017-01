Des soutiens du Premier ministre Viktor Orbán préparent un rassemblement en faveur du nouveau président américain Donald Trump.

Ce vendredi, jour même de l’investiture de Donald Trump à la Maison Blanche, une fondation de droite (’56 Lángja Alapítvány) organisera un rassemblement sur la Place de la Liberté à Budapest, non loin du parlement national. De façon symbolique, c’est précisément entre la statue de Ronald Reagan et le mémorial aux soldats soviétiques, que se déroulera l’évènement, à 17 heures.

Il ne faut pas s’imaginer un rassemblement populaire pour autant, et il n’y aura probablement pas foule au rendez-vous. Mais des personnalités très proches du pouvoir seront présentes, telles que l’économiste László Bogár et l’analyste politique György Nógrádi. Parmi elles, le journaliste-polémiste Zsolt Bayer, encarté de la première heure au Fidesz et connu pour ses diatribes racistes dans le journal « Magyar Hírlap », prononcera un discours.

Dans un communiqué, la fondation explique sa motivation en ces termes abstraits : « Nous avons attendu des décennies pour un miracle qui empêche au dernier moment notre monde de se précipiter tête baissée vers la destruction. Nous espérerons que ce miracle est en train de naître« .