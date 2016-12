Hulala fait son bilan et vous souhaite de bonnes fêtes

Et voilà, l’année prend fin, et l’heure est venue pour toute l’équipe de Hulala de prendre quelques jours de vacances afin de revenir en force et reposés au début du mois de janvier. L’occasion de faire le bilan et de revenir brièvement sur l’année écoulée.

Crise des réfugiés et référendum hongrois, essor du groupe de Visegrád, vague conservatrice des deux côtés de l’Atlantique, Brexit et une construction européenne à bout de souffle… Hulala a eu du pain sur la planche pour documenter et analyser les événements qui ont fait l’année 2016 en Europe centrale.

Pour ce faire, le site s’est doté d’une nouvelle interface plus élaborée et plus élégante au printemps. Il fallait déjà faire de la place pour une couverture de l’actualité plus dense et plus complète, une page d’accueil plus régulièrement actualisée et mieux hiérarchisée. Il fallait également mettre en valeur de nouvelles rubriques et de nouveaux types de contenus… et surtout préparer le site pour couvrir – en plus de l’actualité hongroise – celle de la Pologne, de la Tchéquie, de la Slovaquie et des diasporas centre-européennes dans le monde.

1) La plateforme de blogs, où vous pouvez retrouver les contributions de Martin Daneš, Axel Boursier, Ludovic Lepeltier-Kutasi, Pierre Waline mais surtout du collectif du blog « 1989 Année zéro » et les nombreux récits d’Occidentaux ayant connu la vie derrière le Rideau de fer.

2) Le Mag, où se bousculent les hommages à la riche culture d’Europe centrale, les parcours de personnages saisissants, tel l’alpiniste polonais Jerzy Kukuczka, à des expériences humaines hors norme, comme celles des migrants pakistanais, afghans, syriens, refoulés à la frontière serbo-hongroise.

3) La rubrique Idées et Débats, où nous voulons relayer et réveiller le débat public centre-européen, grâce aux contributions de de Zoltán Pogátsa, G.M. Tamás, Marta Tycner, notamment, aux traductions de tribunes et éditoriaux mais aussi aux nombreux entretiens réalisés avec des figures de la scène politique et intellectuelle de la région.

Hulala a également décidé d’investir de nouveaux supports de l’information en ligne et dispose désormais de sa propre chaîne Youtube (likez, abonnez-vous !). Elle nous permettra notamment de podcaster et valoriser les archives des émissions Francia Hangja que nous animons un samedi sur deux sur l’emblématique fréquence budapestoise Tilos Rádió. Nous recommandons, parmi d’autres, l’écoute de ces émissions avec Catherine Horel (Horthy, le Pétain hongrois) et Serge Halimi (Le grand bond en arrière), ainsi que les entretiens que nous avons faits à Vienne avec la politologue polonaise Anna Pacześniak (ci-dessous) et à Budapest avec l’ancien diplomate Philippe Gustin.

Pour faire tout ça, l’équipe s’est considérablement élargie durant l’année écoulée. Sous la direction de Corentin Léotard, de nombreux contributeurs ont rejoint Hulala : Ludovic Lepeltier-Kutasi, doctorant en géographie, Isma Hassaine-Poirier, correspondante à Londres, Justine Salvestroni, correspondante à Varsovie et Paul Saïsset, responsable de notre développement vidéo. Nous avons également multiplié les partenariats de contenus avec le Courrier des Balkans, Hajde et Footballski.

Le travail d’élargissement géographique entamé au printemps dernier vers toute l’Europe centrale ne doit pas s’arrêter en si bon chemin. Le développement de Hulala va ainsi continuer et s’accélérer en 2017, de façon à élaborer avec notre lectorat un modèle économique pérenne.

Avant les étrennes de janvier, la fin d’année est aussi la période des petits cadeaux de Noël. Si vous ne l’avez pas encore déjà fait, faites donc un petit tour sur Tipeee pour nous donner un coup de pouce de 1, 2, 3 ou 5 euros par mois. Si vous rencontrez des difficultés techniques, n’hésitez pas à contacter notre équipe sur hulala.org@gmail.com.

Il ne nous reste plus qu’à remercier nos lecteurs pour votre fidélité et la confiance que vous nous accordez, mais aussi et surtout à vous souhaitez de très belles fêtes de Noël et de fin d’année.

Kellemes karácsonyi ünnepeket ! Wesołych świąt bożego Narodzenia ! Veselé Vánoce ! Vesele vianoce ! à 2017 !

L’équipe de Hulala