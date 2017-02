En Hongrie comme en France, certaines voix appellent à une gauche plus sociale et moins libérale pour contrer la progression continue de l’extrême-droite. Parmi elles, celle de l’économiste Zoltán Pogátsa.

France-Hongrie, même combat ! Dans ces deux pays, les formations d’extrême-droite sont au climax de leur popularité. Le « Mouvement pour une meilleure Hongrie » (Jobbik) capitalise sur l’effritement de l’électorat du Fidesz au pouvoir. Selon un sondage de l’institut Nézőpont, si des élections avaient été tenues en février, Jobbik serait le 2e parti au parlement, en obtenant 38 sièges, contre 29 pour l’ensemble parti socialiste (MSZP), Coalition Démocratique (DK) et Együtt.

En France comme en Hongrie, le Front National et le Jobbik élargissent leur électorat en mettant de côté la rhétorique extrémiste qui a fait leurs succès du début. Jobbik rejette ainsi officiellement l’antisémitisme et à tempéré son discours à l’égard des Roms. Sa nouvelle formule : un discours axé sur le social et résolument anti-establishment. Cette nouvelle approche n’est pas encore intégrée par l’ensemble de la formation et les dérapages d’élus locaux et de députés se multiplient.

Une gauche plus sociale pour contrer Jobbik ?

L’opposition à Viktor Orbán s’est réjouit de la victoire du candidat Zoltán Kész à Veszprém fin février. Un candidat indépendant, mais soutenu par plusieurs partis à la gauche du Fidesz. Elle n’a pas de quoi trop se réjouir pour autant, car il y a une contradiction évidente entre la victoire du très libéral Zoltán Kész – considéré comme un « fondamentaliste du marché libre » par Árpád W. Tóta sur le site de l’hebdomadaire HVG – et la méfiance sinon le rejet d’une grande partie de la population hongroise vis-à-vis du marché dérégulé.

Si les partis de la gauche et notamment le parti socialiste MSZP ne proposent pas de projet de société alternatif au social-conservatisme de la droite, ni de programme socio-économique plus ambitieux que celui d’attirer les investisseurs étrangers quel qu’en soit le prix, il n’est pas exclu que les « nationalistes modérés » du Fidesz soient sortis par les « nationalistes ultras » du Jobbik aux élections de 2018. (Ce n’est certes pas l’hypothèse la plus probable).

C’est en gros le message qu’a passé l’économiste Zoltán Pogátsa dans une interview publiée le 6 mars dans le quotidien Népszabadság. Selon cet économiste connu pour ses positions non-orthodoxes, si les socialistes ne rompent pas avec leur doctrine néolibérale (un qualificatif peut-être encore plus dépréciatif en Hongrie qu’en France) et ne reviennent pas à des principes sociaux-démocrates, ils continueront de perdre leurs électeurs au profit du Jobbik.

M. Pogátsa estime que si il ne s’engage pas dans une voie résolument sociale-démocrate, le MSZP n’a aucune chance de battre le Fidesz. Zoltán Pogátsa estime aussi que le niveau du salaire minimum et la protection sociale doivent être augmentés. Il note cependant que le nouveau président du MSZP, József Tóbiás, semble essayer de retourner vers une voie social-démocrate.

Si les socialistes ne parviennent pas à répondre à la demande des Hongrois pour un État-providence fort, ils pourraient connaître le destin des socialistes grecs (4% des voix lors des dernières élections). Sauf qu’il n’y a pas d’alternative à gauche comme Syriza, mais Jobbik pour seul réceptacle des déçus de l’Orbanisme…