Comment se fait-il que la police a autorisé un rassemblement néo-nazi samedi à Székesfehérvár, malgré la législation qui punit la négation des crimes du national-socialisme ?

Chaque année en Hongrie, des organisations d’extrême-droite se rassemblent pour commémorer la bataille de Budapest de l’hiver 44-45 entre d’un côté les armées allemande et hongroise et de l’autre l’Armée rouge et l’armée roumaine.

Interdits les années précédentes à Budapest, la police de Székesfehérvár, dans le centre-ouest du pays, a autorisé le rassemblement cette année. Ceci contre l’avis du maire Fidesz de la ville, M. András Cser Palkovics, qui s’était opposé au rassemblement. Plusieurs groupes d’opposition de gauche ont saisi la Justice.

Dans le même temps, la police a tout de même ouvert une enquête à posteriori, pour non-respect de la loi qui interdit la négation des crimes du national-socialisme (et du régime communiste) ainsi que la représentation de leurs symboles.

Parmi les manifestants, on reconnaît sur cette vidéo les membres de la Betyársereg (l’armée de brigands), de la Uj Magyar Garda (la nouvelle garde hongroise) et du HVIM (le mouvement des 64 comtés).

Voir notre reportage lors du rassemblement de 2012.

Sources : MTI, Hungary Today