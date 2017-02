Le Premier ministre hongrois Viktor Orbán et le président russe Vladimir Poutine ont tenu ensemble une conférence de presse ce jeudi après-midi à Budapest.

Lors de cette conférence de presse, les deux dirigeants ont insisté sur leur volonté de renforcer les échanges entre les deux pays. Viktor Orbán a une nouvelle fois plaidé pour l’amélioration des relations entre l’Europe et la Russie, considérant que le nouvel environnement géopolitique offrait de meilleures perspectives [entendre, l’arrivée de Trump à la Maison Blanche].









Conscient que chaque pays devait jouer un rôle « proportionnel à son importance », Viktor Orbán a tenu à se positionner comme l’avocat des intérêts de la Hongrie. Rejetant de ce fait les récentes critiques de l’opposition quant à la poussée des intérêts de Moscou dans la vie politique et médiatique hongroise. Le chef d’État russe et le Premier ministre hongrois ont centré leur communication sur les dossiers communs : le prêt russe garantissant 80% du financement de l’agrandissement de la centrale nucléaire de Paks, l’approvisionnement de la Hongrie en matières premières « quelles qu’en soient les voies », ainsi que la crise ukrainienne. Partisan d’une levée des sanctions européennes, Viktor Orbán a rappelé son attachement formel au protocole de Minsk et au cessez-le-feu entre l’armée régulière d’Ukraine et les séparatistes.

Il semble, M. Poutine comme M. Orbán, ont tenu à présenter la relation russo-hongroise – décrié par nombre de dirigeants européens – comme une relation bilatérale normalisée. Il est à noter que ni l’un ni l’autre n’ont tenu de propos provocateurs à l’encontre de l’Union européenne.