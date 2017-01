Plusieurs films d’Europe centrale ont été sélectionnés pour toutes les sections du 67ème Festival international du film de Berlin qui se tiendra du 9 au 19 février prochains. Parmi les 18 films de la sélection officielle, deux sont l’oeuvre de réalisateurs centre-européens.

Cet article fait l’objet d’une publication commune avec l’association Kino Visegrad, site d’information et de diffusion du cinéma centre-européen dans l’espace francophone.

On retrouve dans la sélection officielle Spoor (Pokot) de la réalisatrice polonaise Agnieszka Holland et On Body and Soul (Testről és lélekről) de la hongroise Ildikó Enyedi. Spoor (Pokot) est un thriller policier adaptant le best-seller d’Olga Tokarczuk, Sur les ossements des morts. Le script, co-écrit par Agnieszka Holland et Tokarczuk raconte une série de meurtres de chasseurs au sein d’une petite communauté villageoise. Une vieille habitante, Janina, se retrouve comme le suspect principal dans l’enquête de police. Agnieszka Mandat joue le rôle principal et le casting comprend Wiktor Zborowski, Jakub Gierszał, Borys Szyc, Andrzej Grabowski, Tomasz Kot et Katarzyna Herman. Le film est une coproduction polonaise, allemande, tchèque, suédoise et slovaque, produite par TOR Film Production en coproduction avec Heimatfilm GmbH (Allemagne), Chimney Group (Suède) et nutprodukce (République tchèque), nutprodukcia (Slovaquie). Sa production a été soutenue par l’Institut du cinéma polonais, le Programme MEDIA, le Fonds tchèque pour la cinématographie, Eurimages, le Fonds audiovisuel slovaque, l’Institut suédois du cinéma et le Fonds de co-développement polono-allemand.

Section « Berlinale Special »

Deux films centre-européens ont été sélectionnés pour le « Berlinale Special » : le documentaire The Trial: The State of Russia vs Oleg Sentsov d’Askold Kurov, ainsi que le long métrage A Prominent Patient (Masaryk) de Julius Sevcík.

The Trial est une coproduction de Marx Film (Estonie), Message Film (Pologne) et de la Télévision tchèque, avec le soutien de l’Institut du cinéma polonais et B2B Doc. Ce film narre le procès contre le cinéaste ukrainien Oleg Sentsov, condamné par la Russie à vingt ans de prison en août 2015. Le film aura sa première mondiale à la Berlinale et célébrera également les trente ans de l’Académie européenne du film, anniversaire qui sera suivi d’une table ronde avec Askold Kurov, Mike Downey, Agnieszka Holland, ainsi que Dimitri Dintze, l’avocat de Sentsov (qui avait également défendu Pussy Riot).

Un patient éminent (Masaryk) est un drame inspiré par la période américaine de Jan Masaryk, diplomate tchécoslovaque résidant à Londres, lequel avait fui aux États-Unis après avoir échoué à obtenir le soutien des Britanniques pour son pays en 1939. Le film est une coproduction tchéco-slovaque d’In Film, la télévision tchèque, ainsi que la radio et la télévision slovaque. Il a été soutenu par le Fonds tchèque de cinématographie, le Fonds audiovisuel slovaque et la Municipalité de la ville de Prague.









Autres sections

La coproduction américano-tchèque Patriot, avec Michael Dorman, Kurtwood Smith, Michael Chernus et Kathleen Munroe est produite par Amazon Studios en coproduction avec Milk & Honey. Elle sera projeté dans le cadre Berlinale Special Series.

Animals (Tiere) de Greg Zglinski, un drame psychologique dans la tradition de David Lynch, a également été sélectionné pour Forum. Le film est une coproduction helvético-autricho-polonaise par Tell Film, Opus Film et COOP99. Le film met en scène Brigit Minichmayr, Philipp Hochmair, Mona Petri, Mehdi Nebbou et Michael Ostrowski.

Rudzienko de Sharon Lockhart (Pologne/États-Unis) et A Heart of Love (Miłości) réalisé par Łukasz Ronduda (Pologne) sont sélectionnés pour Forum Expanded.

Un film polonais est également dans la Short film compétition: la coproduction polono-allemande Miss Holocaust réalisée par Michalina Musielak, tandis que le court métrage américano-hongrois The Rabbit Hunt de Patrick Bresnan sera projeté hors compétition. Le long métrage polonais The Erlprince (Krolewicz Olch) de Kuba Czekaj a été sélectionné pour la Génération 14plus. Le film a été réalisé par Munk Studio-Polish Filmmakers Association en coproduction avec TVP, Odra Film et ORKA Production Studio, avec le soutien de l’Institut du cinéma polonais et la Commission du film de Wrocław. Cette histoire d’un adolescent exceptionnellement doué présentera Staszek Cywka, Agnieszka Podsiadlik et Sebastian Łach.

Little Harbour (Piata Lod d’Iveta Grófová) tiendra sa première projection mondiale au sein de la section Generation Kplus. Le film de cette réalisatrice slovaque est une adaptation d’un roman de Monika Kompaníková, avec des enfants assumant les rôles d’adultes. Le film est une coproduction slovaco-tchèco-hongroise entre Hulapa Film, endorfilm et Katapult. Le court-métrage hongrois Volcanoisland (Vulkánsziget) dirigé par Anna Katalin Lovrity, est quant à lui sélectionné pour Short Films Generation Kplus.

Les pays de Visegrád seront également représentés dans la sélection officielle des projets pour la 14e édition du Marché de la coproduction Berlinale (12-15 février 2017): Eloe de Piotr Złotorowicz et produit par Lava Films (Pologne) et Charlatan réalisé par Agnieszka Holland et produit par la société tchèque Marlene Film Production.